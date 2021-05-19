فيديو .. خالد عكاشة : هناك تفاعلا مصريا مع الجهد الأمريكى بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خبر اليوم"، المذاع على قناة "أون" الفضائية.

وقال عكاشة، إن المصالح الأمريكية حاضرة بقوة، وهذا ما دفع اتخاذ الإدارة الأمريكية مواقف متشددة، لافتا إلى أن الجانب السودانى مهدد أمنيا ومائيا بسبب سد النهضة، وأن دولتى المصب لديهما كل الحق فى الدفاع عن أمنهما المائى.

وأكد المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية أن إثيوبيا ارتكبت مجموعة من الأخطاء فى ملف سد النهضة، وكانت تدخل المفاوضات من أجل إفشالها، متابعا: "الإدارة الأمريكية ربما يكون لديها شكل ملزم لكل الأطراف.. ومصر قضيتها عادلة تماما وتسعى للحفاظ على حقها المائى بالعدالة والأعراف الدولية، بالإضافة إلى أن مصر مع أى تفاوض جاد".