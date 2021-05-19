وزير الرى الأسبق: إثيوبيا تنتظر المردود السياسى من بناء السد وليس التنموى

جدة - نرمين السيد -
وأضاف وزير الرى الأسبق، فى برنامج «خبر اليوم» على قناة «أون»، «الحديث عن التوافق يجب أن يكون بين مصر والسودان وإثيوبيا فى طريقة تشغيل سد النهضة حتى لا يحدث ضرر لأى دولة.
وأشار إلى أن قضية سد النهضة ممكن حلها بالرجوع للاتفاق على قواعد الملء والتشغيل بالتراضى بين الدول الثلاثة، لافتا إلى أن الاتحاد الإفريقى أبلى بلاء حسن، والسودان طالبت بضمانات فعالة من الأمم المتحدة وإفريقيا لحل المشاكل التى تعترض عليها.
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