القمة المصرية الفرنسية الأردنية والوضع فى فلسطين..أبرز اهتمامات الصحف اليوم

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "قمة مصرية فرنسية أردنية لمتابعة تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية"، قالت صحيفة "الأخبار" إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شارك أمس فى العاصمة الفرنسية "باريس"، فى قمة ثلاثية بقصر الإليــزيــه حـول تـطـورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وذلك مع كل من الرئيس الفرنسى إيمانويل مـاكرون، والملك عبداالله الثانى بن الحسين عاهل الأردن والذى شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله: إن الرئيس أكد على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتى تهدف إلى بلورة تحرك دولى مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير فى الأراضى الفلسطينية الذى أدى إلى تفاقم الوضع الإنسانى والمعيشى داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمناً مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجـاه قضايا المنطقة خاصة الوضع فى الأراضى الفلسطينية.

وأكـد الرئيس أنه لا سبيل إلـى إنهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالأراضى الفلسطينية إلا بإيجاد حـل جــذرى عــادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطينى بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم، مشددا على خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافى لمدينة القدس وهى المحاولات التى تستوجب الوقف الفوري.

وأشـار الرئيس السيسى إلى استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.

ودعـا الرئيس إلـى تكثيف جهود المجتمع الدولى بكامله لحـث إسـرائـيـل على التوقف عـن التصعيد الحالى مع الفصائل الفلسطينية فى الضفة الغربية وقـطـاع غــزة، وذلــك لإتـاحـة الفرصة أمــام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية فى تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين. وتم التوافق بين الـزعـمـاء الثلاثة على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى وقف العنف والتصعيد العسكرى فى الأراضى الفلسطينية.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس السيسى فى باريس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الـرئـيـس الـسـيـسـى، أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المـسـتـويـات، مشيدا بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبى، وجهودها فى دعم القضايا الإفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى أمس بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية بـاريـس مع "أنطونيو كوستا"، رئيس وزراء البرتغال.

كما أشاد الرئيس بالتنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهـتـمـام المـشـتـرك، ومــؤكــداً فـى هــذا الإطــار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدورى بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس وزراء البرتغال عبر عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التى تربط بين البلدين، وأكـد حرص البرتغال على تعزيز تلك العلاقات فى مختلف المــجــالات، ودعـــم الجــهــود الـتـى تـبـذلـهـا مصر من أجـل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث باتت مصر بقيادة الرئيس السيسى مثالا ونمــوذجــا ملهما لـلاسـتـقـرار وتحـقـيـق التنمية يحتذى به فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما أعرب رئيس الـوزراء البرتغالى عن بالغ التقدير لما تقوم به مصر من جهود لمنع الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها وكذلك استضافة مـلايـين مـن الـلاجـئـين على أراضـيـهـا وتمتعهم بكافة الحقوق دون قيام مصر بطلب أى دعم من المجتمع الدولى فى هذا الإطـار وهو الأمر المقدر أوروبيا.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يبحث التعاون العسكرى مع قبرص واليونان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، غادر القاهرة أمس على رأس وفد عسكرى رفيع المستوي، إلى قبرص فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة تشهد إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء دفاع مصر وقبرص واليونان، لدعم علاقات التعاون العسكري، وكذلك مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين الدول الثلاث فى العديد من المجالات

وعن الوضع فى الأراضى الفلسطينية، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "طيران الاحتلال يضرب قلب حماس فى غزة"، وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتـفـاع عـدد الـشـهـداء منذ بدء العدوان الإسرائيلى فى العاشر من مايو الحالى إلى 237 شهيدا أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن، فى حين بلغ عدد المصابين 6278 شخصا.

وفى الوقت نفسه، استشهد أمس فلسطينيان فى الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسـرائـيـلـى، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء بالضفة إلى 23 بينهم طفلان، وذلك تـزامـنـا مـع تجـدد المسيرات الاحتجاجية فى الضفة ووقوع مواجهات غير مسبوقة بين المحتجين والقوات الإسرائيلية.

وذكرت "الأهرام" أن مستوطنين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب 14 آخـرون ، بينهم 4 حالات حرجة، نتيجة قصف صاروخى لفصائل المقاومة بغزة، أمس، استهدف مجمعا إستيطانيا قريبا من القطاع. ووجهت صواريخ المقاومة - وفقا لـوسـائـل إعـلام إسرائيلية - ضربات مباشرة لمبنى بـأسـدود، كما أصابت سيارة إسرائيلية فى بير سبع وسمع دوى صفارات الإنذار فى زيكيم ونتيف وهعسرا وكيسوفيم وأسـدود، وهـو ما دفع سلطات الاحتلال لمطالبة سكان المستوطنات الحدودية مع غزة، بالبقاء داخل المنازل وبالقرب من الملاجئ والمناطق المحصنة. وأقـر جـيـش الاحـتـلال بإطلاق المقاومة الفلسطينية 90 صاروخا باتجاه الأراضى الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الـطـائـرات الحربية الإسرائيلية قد أغرات الليلة قبل الماضية، على مـا وصـف بـ "القلب" السياسى والعسكرى لحـمـاس، الذى يقع فى حى الـرمـال غـرب مـديـنـة غـزة، واستهدف شبكة الأنفاق تحت الأرض، إلى جانب استهداف 5 مـنـازل لـقـادة الحـركـة فى أنحاء غزة.

وفى تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتفقد الطريق الحر حول المنصورة ومشروعات تنموية بدمياط"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الـــوزراء، أكد أن الـدولـة تولى اهتماما كبيرا بتطوير ورفـــع كـفـاءة شبكة الـطـرق على مستوى الجمهورية، ملا له من مردود إيجابى يسهم فـى تيسير حـركـة نقل المواطنين والبضائع بنى مختلف املدن والمحافظات، وهو ما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات. جاء ذلك خلال تفقده صباح امس عددا من مشروعات الطرق والكبارى التى تنفذها وزارة النقل للربط بنى محافظتى القليوبية والدقهلية، قبل بدء جولة موسعة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمحافظتى الدقهلية ودمياط حيث رافقه كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمـهـنـدس كـامـل الــوزيــر وزيـر النقل، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

فى بداية الجولة تفقد رئيس الـوزراء مواقع العمل فى مشروع انشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها إلى املنصورة حيث تفقد مع مرافقيه اعمال تنفيذ املرحلة االولى من المشروع، وذلك فى المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 37 كم، وبتكلفة 3.4 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع »4 » حارات مرورية، وطريق خدمة الأهالي.

كما تفقد رئيس الوزراء موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حيث أشار المهندس كامل الوزير إلـى أن هـذا الموقع سيكون فى اتجاه المرور وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل فى المسافة من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح فى حنى سيكون اتجاه البر الغربى من الـريـاح التوفيقى للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

كما توجه مدبولى إلى محافظة دمياط، عقب انـتـهـاء جولته بمدينة المنصورة الـجـديـدة، للوقوف على مـعـدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، ورافــقــه خــلال الـجـولـة وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء تفقد الموقع الخاص بمشروع إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى، الذى يتم تنفيذه بمنطقة شطا على 12 فدانًا بتكلفة 16 مليون جنيه، بهدف إنشاء منطقة متكاملة خــارج الكتلة السكنية تتضمن محجرًا يشمل 12 حـظـيـرة، ومجزرين حكوميين وآخر استثماريا، ومحطتى تدوير المخلفات الحيوانية، وكذا مبنى للإدارة والأعـــلاف، بالإضافة إلى رصيف تنزيل وتصنيف.

ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال للإسراع فــى تنفيذ المجــزر الآلـى، الـــذى يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزراء التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة ومحافظ دمياط مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، والذى يأتى تنفيذه تزامنا مـع الإعـــلان عـن محافظة دمـيـاط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية فى القضاء على تلك المناطق وتسكنى أهالى هذه الأماكن داخــل مجمعات سكنية توفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا.