الرى: رفع الاستعداد خلال فترة الاحتياجات المائية للتعامل الفيضان المقبل

جدة - نرمين السيد - عُقدت اليوم الأربعاء اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.





وقال الدكتور عبد العاطى إن أجهزة الوزارة تتابع لحظيا معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيرا إلى أن لجنة إيراد النهر فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه وزير الموارد المائية والرى خلال الاجتماع بضرورة رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كل الإحتياجات المائية لكل القطاعات، وللتعامل مع كل سيناريوهات الفيضان المقبل، مع الاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل الإدارت على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.



كما أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

وكانت أجهزة وزارة الرى قد واصلت العمل أثناء إجازة عيد الفطر لرصد وإزالة التعديات على نهر النيل وأملاك الرى فى مهدها، إذ تم رصد ووأد عدد من المخالفات بالقاهرة والجيزة والمنيا وسوهاج والدقهلية والقليوبية.

وتم التعامل الفورى مع حالة تعد بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج من خلال إلقاء مخلفات هدم بالنيل لتوسعة الأراضى الزراعيه على حساب القطاع المائى لمجرى النهر، إذ تم إيقاف هذه الأعمال وإزالة التعدى مع تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضى وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية.

كما تم رصد مجموعة من سيارات النقل التى تقوم بردم بعض أراضى طرح النهر بقرية عرب الزينة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وتم تحرير محاضر مخالفة وقرارات إزالة للتعدى وتحويل المخالفين للنيابة المختصة، والزام المتعدين بإزالة التعدى على نفقتهم، كما تم إزالة تعد آخر بمركز شربين بمحافظة الدقهلية متمثل فى عمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائى، إذ تم إزالة التعدى، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.



كما تم رصد قيام أحد المخالفين بناحية خلف مفكو بحلوان بعمل كافتيريا، وقام المخالف بإزالة المخالفة بمعرفته بعد إنذاره ، كما تم رصد عمل تكسية وبرجولات بجزيرة الدهب وتم إزالتها بمعرفة الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تم رصد مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة افراح على النيل بالبر الشرقى بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة بمعرفته، وفى ناحية منيل شيحة بأبو النمرس بمحافظة الجيزة، حاول أحد المخالفين إعادة تنفيذ مخالفة سبق إزالتها، إلا أن أجهزة الوزارة قامت برصد التعدى فى الحال، الأمر الذى دفع المخالف لإزالة المخالفة بمعرفته ووقع إقرار بعدم تكرار المخالفة.

وفى مجال حماية أملاك الرى، تم إزالة أحد التعديات على أملاك الرى بمحافظة القليوبية بالجسر الأيمن للرياح المنوفى بنطاق الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، بإقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدى.