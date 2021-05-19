الرى تستعد للتعامل مع كل سيناريوهات الفيضان المقبل

جدة - نرمين السيد - عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.





وقال الدكتور عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مشيرا إلى أن لجنة إيراد النهر فى حالة انعقاد دائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

وقد وجَّه الدكتور عبد العاطى أثناء الإجتماع بضرورة رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الإحتياجات لتلبية كل الاحتياجات المائية لكجميع القطاعات، وللتعامل مع كل سيناريوهات الفيضان المقبل، مع الإستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، مع جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارت على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

كما أكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.