اليوم.. انقطاع الكهرباء عن 13 منطقة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة 9 صباح اليوم وحتى 12 مساء هى: - طوسون "مساكن الضباط". - المعمورة السياحى "شارع النصر". - سيدي بشر قبلى "شارع مسجد التائبين- شارع عقل". - سيدي بشر بحرى " شارع خليل حمادة". - السيوف "دوران السيوف". - بولكلى "شارع الهداية". - كليوباترا حمامات "شارع شيبوب". - أبيس "فيليبس البر القبلى". - غيط العنب " شارع الطابية". - الأزاريطة "شارع ميرامون – شارع الإسكندر الأكبر". - القبارى " بشاير الخير 3". - الدخيلة " شارع محمد إبراهيم". - برج العرب "المنطقة الصناعية الثالثة".

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