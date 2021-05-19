/631581/غادة-على-مبادرة-إعمار-غزه-تحمل-الكثير-من-الرسائل-الداعمة-للقضية-الفلسطينية

أشادت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة إعمار غزه، بتخصيص ٥٠٠ مليون دولار،مؤكدة أنها نوع من انواع الإستثمار الاستراتيجي،الذي يهدف إلي تسخير امكانياتنا لخدمة اهدافنا بمفهومها الشامل، منها القومية والأمنية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية ايضاً.

الاستثمار الاستراتيجي

وقالت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، ان مبادرة الرئيس السيسي الـ ٥٠٠ مليون دولار لإعمار غزة، بسواعد مصرية ما هي الا إستثمار استراتيجي شامل متعدد الجوانب، ستنعكس اثاره على الدولة المصرية، لافتة إلى أن الدولة المصرية قدرها أن تكون هي "أم الدنيا"، بالرغم من محاولات الكثيرة لاسقاطها ،الا انها اجهضت هذه المحاولات، وتحرص على الحفاظ على الهوية القومية العربية.

قرارات تاريخية

وأكدت النائبة غادة على عضو مجلس النواب، أن مصر دائما هي السند والحارس الأمين، مشيرة إلى مساهمتها فى اعمار العراق وسوريا وليبيا والسوادن ثم اعمار غزه، مؤكدة أن هذه القرارات التاريخية تحمل الكثير من الرسائل و تعود على مصر بالكثير من الفوائد الاقتصادية فى نفس الوقت وهو ما يؤكد قدرة و براعة الإدارة الحالية لمصر العظمى.

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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.