/631582/أهم-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

يقدم لكم موقع تحيا مصر موعد أهم مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة وموعد كل مباراة حيث تقام اليوم العديد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات أبرزها على الصعيد المحلي مباراة المقاولون والاسماعيلي، وعلى الصعيد العالمي مباراة اتالانتا ويوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا .

أهم مباريات الدوري المصري

الاسماعيلي في مواجهة قوية ضد المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء على قناة اون تايم سبورت 2

بينما يلاقي مصر المقاصة نظيره أسوان في تمام التاسعة على اون تايم سبورت 1

أهم مباريات الدوري الانجليزي

نيوكاسل ضد شيفيلد في تمام الخامسة بي ان سبورت اكسترا 1

توتنهام واستون فيلا في تمام السابعة غلى بي ان سبورت بريميوم 1

ايفرتون ضد ولفرهامبتون في تمام السابعة على بي ان سبورت بريميوم 2

ارسنال و كريستال بالاس في تمام الثامنة على بي ان سبورت بريميوم 2

ليفربول و بيرنلي في تمام التاسعة والربع على بي ان سبورت بريميوم 1

نهائي كأس إيطاليا

يلاقي يوفينتوس نظيره اتالانتا في تمام التاسعة على قناة الكالتشيو .

كأس فرنسا

يلاقي موناكو نظيره باريس في تمام التاسعه والربع على قناة بي ان سبورت 1

قمة سعودية

يلاقي الهلال نظيره أهلي جده السعودي في تمام الثامنة مساء على قناة السعودية سبورت