الصحة الفلسطينية: 219 شهيدًا و1530 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

/631584/الصحة-الفلسطينية-219-شهيدا-و1530-جريحا-حصيلة-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، وصل حتى صباح اليوم الأربعاء، 219 شهيدا، و1530 مصابا بجروح مختلفة.

حسبما أفادت وكالة الإنباء الفلسطينية " وفا" وأوضحت الوزارة الصحة، ، أن من بين الشهداء، 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسنًا.

ومن ناحية أخرى، أفاد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الأربعاء، 58 مواطنًا من فلسطيني عام 1948.

هذا وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، عن قرار الرئيس السيسي بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة، نتيجة الاحداث الاخيرة.

كما قرر الرئيس، قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

مصر تبذل جهودها

كما أكد الرئيس ضرورة عودة الهدوء في فلسطين وإنهاء العنف بصفة عاجلة، معربًا عن أمله في إنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعود الاستقرار في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تبذل جهودها من أجل وقف العنف.