/631586/رئيس-سياحة-النواب-مبادرة-إعمار-غزة-صدرت-من-قائد-سلام-ينحاز-للحق-والعدل

أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، صدرت من قائد سلام ينحاز للحق والعدل، مثمنة بكل فخر واعتزاز جهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية المصرية وتأييدها الكامل لهذه المبادرة.

رئيس سياحة النواب: المبادرة استمرار لجهود مصر

وقالت النائبة نورا على، رئيس سياحة النواب، في بيان لها صباح اليوم أن تلك المبادرة هي استمرار لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف بجانبهم في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعى في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والتي تعبر عن موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية العادلة واستمراراً لدور مصر المحوري والكبير في تحقيق الأمن والاستقرار بالدول العربية ودول المنطقة.

نورا على: فلسطين قضية مركزية

وأضافت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب:” إن قضية فلسطين بالنسبة لمصر قضية مركزية والرئيس عبد الفتاح السيسي داعماً ومسانداً لها بكل قوة منذ أن تولى مسئولية البلاد، وقد بذلت مصر العديد من الجهود وما زالت لوقف إطلاق النار، لتجنب المزيد من العنف، وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السسي، قد وجه أمس، بتخصيص مبلغ قدره 500 مليون دولار كدعم لإعمار غزة، بعد تعرضها للعديد من الاعتداءات الإسرائيلية.