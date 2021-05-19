/631587/لمناقشة-خطة-التنمية-الاقتصادية-والاجتماعية-محلية-النواب-تنعقد-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة بعد طلبات الإحاطة والمقترحات المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، ومحافظة الاسكندرية.

لجنة القوة العاملة

كما تعقد لجنة القوة العامة اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة.

لجنة الاسكان

كما تناقش لجنة الاسكان والمرافق والتعمير، برئاسة النائب عماد سعد حموده، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، كذا الصيغة النهائية التي انتهى إليها مجلس الشيوخ بشأن ذات مشروع القانون،بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

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وتجدر الاشارة إلى أن النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى،أعلن ‏عن تأييده ودعمه لمبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح ‏السيسى، لمساهمة مصر بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار ‏غزة التي طالتها الاعتداءات المستمرة من سلطات الاحتلال.