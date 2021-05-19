وفد برلماني يمني يزور مجلس الشيوخ.. اليوم

يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.

الوفد البرلماني الزيمبابوي

وتجدر الاشارةإلى أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، استقبل في مكتبه أمس، الوفد البرلماني الزيمبابوي رفيع المستوى، الذي يزور مصر في هذه الأيام برئاسة السيد جاكوب ماديندا، رئيس البرلمان الزيمبابوي، وبحضور السيد شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوى، بالقاهرة، وذلك في إطار توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين

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كماأعرب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن تأييده الكامل لمبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والتي أعلن عنها سيادته بدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار، لصالح عملية إعادة الإعمارومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى الاعمار،مؤكدا أن تلك المبادرة هى استمرارلجهود السيد رئيس الجمهورية الدائمة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتي تٌعبرعن موقف مصرالثابت، في دعم القضية الفلسطينية العادلة.