برلمانية: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تفتح الباب لتدفق التبرعات على القطاع

جدة - نرمين السيد - وأشارت النائبة، فى بيان لها، إلى أن الرئيس اختار أن يسبق كلمة تبرع مبادرة لفتح الباب إلى تبرعات أكبر من الدول، خصوصًا دول الخليج، مؤكدة أن المبادرة سيكون لها صدى واسع لجمع التبرعات التى ستنهمر على غزة.

وأضافت أن مصر هى الشقيقة الكبرى للدول العربية وتقف بجانبهم مع أى أزمة يتعرضون لها مهما كانت ظروفها والتاريخ شاهد على ذلك.

وأوضحت أن تبرع مصر يحمل رسالة لاحتلال الإسرائيلى أن غزة شديدة الأهمية لمصر وأنها لن تسمح بإعادة الكرة بعد إعادة إعمار القطاع، كما يحمل رسالة لقادة حماس بأن مصر تبادر بمد يد العون منذ اللحظة الأولى إذ فتحت المستشفيات ومعبر رفح من أجل مساعدة المصابين، حتى تشعر حماس ولو للحظة بمسؤولياتها تجاه تسلل العناصر الإرهابية إلى سيناء.