الحكومة تنفى اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقًا لنوع العداد المستخدم

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقًا لنوع العداد المستخدم، وأن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

وشددت وزارة الكهرباء على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للقطاع المستهلك، وليس باختلاف نوع العداد، إذ يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلى عن القطاع التجارى وكذلك القطاع الصناعى والمرافق العامة.

وفى إطار حرص الوزارة على حساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين من الكهرباء، وحل أزمة القراءة الخاطئة للعدادات، يتم تنفيذ خطة لتحويل العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع وذكية، إذ تم تركيب حوالى 10.5 مليون عداد مسبق الدفع، فضلاً عن نجاح برنامج القراءة الموحد الذى تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، فى انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ.

وأفادت الوزارة بأن البرنامج قضى على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.