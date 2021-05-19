مدبولى: بدء التنسيق لتنفيذ قرار الرئيس السيسى لدعم وإعمار غزة

جدة - نرمين السيد - أعرب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى أول اجتماع له عقب إجازة عيد الفطر، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.





وأكد مدبولى دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى لمساندة الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، لافتًا إلى الدور المهم الذى تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة، من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.

ولفت إلى أن هذه القرارات تعطى رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه سيتم بدء التنسيق الفورى مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يخص دعم وإعمار غزة.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية الموسعة التى قام بها برفقته عدد من الوزراء لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات: القليوبية، والدقهلية، ودمياط، فى إطار الحرص الدائم على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات على أرض الواقع، من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات، والإسراع بدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين.

وأفاد بأن لقائه بنواب محافظة دمياط عقب نهاية الجولة، لمناقشة الآراء والمقترحات التى طرحها النواب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء دوائرهم، مؤكدًا استمرار التنسيق وتفعيل التعاون مع السلطة التشريعية، سعيا لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.