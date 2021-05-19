سامح شكرى لـ«CNN»: نعمل بجد لوقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى فى تصرح لشبكة "سى إن إن" الأمريكية أن مصر تواصل جهودها فى هذا الصدد، إذ تم التواصل مع كل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه تحدث مع نظيره الاسرائيلى جابى اشكنازى ونظيره الأمريكى انتونى بلنكين، إلى جانب العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى وجود كثير من الاهتمام بالقضية من جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تواصل التنسيق مع كل شركائها لتحقيق وقف لإطلاق النار من أجل تجنب التصعيد الجارى وفقد المزيد من الأرواح.

وحول ما يعيق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، قال شكرى إن مصر تعمل جاهدة مع كل الأطراف المعنية وتأمل فى الإعلان عاجلا وليس أجلا عن وقف لإطلاق النار وتخفيف التوترات الحالية، مشيرا إلى أن هناك تشاورا وثيقا مع الجانب الإسرائيلى والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، والفلسطنيون أكدوا حرصهم على حل هذا التصعيد.