بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة مستجدات فيروس كورونا

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لمناقشة الملفات المختلفة وتقارير الوزراء. كما يناقش الاجتماع مستجدات فيروس كورونا فى مصر وتوفير اللقاحات، بجانب القرارات الاخيرة التى كانت قد اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

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