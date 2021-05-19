ارتفاع في أسعار الذهب.. وعيار 24 يساوي 915 جنيهًا

/631594/ارتفاع-في-أسعار-الذهب-وعيار-24-يساوي-915-جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الاربعاء، 19 مايو 2021، ارتفاع طفيف عن اسعاره في ختام التعاملات الأمس الثلاثاء، وذلك بعدما حقق انخفاض مساء الأمس لايتعدى 2 جنيهات، متأثرا بحالة التذبذب التي يشهدها الذهب عالميا.

وكان سعر الجرام في السوق المحلي قفز اليوم 5 جنيهات في تعاملات الصباح، ليصبح إجمالي الزيادة 6 جنيهات على مدار اليوم. أسعار الذهب في مصر: عيار 21 صعد اليوم إلى 801 جنيه مقابل 800 جنيه، في الصباح. وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 687 جنيهًا. والجرام عيار 24 نحو 915 جنيهًا. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6408 جنيهات. الذهب عالميًا تراجعت أسعار الذهب 0.98 دولار في الأوقية بنسبة هبوط طفيفة بلغت 0.05% ليسجل سعر الأوقية 1865.9 دولار. ويشهد سعر الذهب عالميا حالة من التذبذب ولكن في نطاق ضيق بسبب حالة الترقب التي تسود البورصات العالمية لما ستسفر عنه تصريحات عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ورئيس بنك أتلاتتا الاحتياطى الفيدارلى رفائيل بوستيك والتى سيدلى بها خلال مقابلة على الانترنت مع قناة بلومبرج. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية بمقدار 95 سنتا فقط. بينما استقرت العقود الآجلة للذهب بالقرب من اسعار مساء الثلاثاء متجاهلة انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية.

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