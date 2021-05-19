أبناء مصر بالخارج يطلقون حملة لدعم الإقتصاد الوطني ومبادرة إعادة إعمار غزّة

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دور مصر فى القضية الفلسطينية

ووجه الدكتور محمد الجمل، رئيس الإتحاد الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرتة الطيبة ومواصلة الدور المصري البارز للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، والسعى الدائم لإقرار السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط.

تبرعات المصريين بالخارج لاعمار فلسطين

وقال الجمل، في بيان صادر عن الإتحاد، إن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط وما يشهده العالم من تطورات بسبب إنتشار فيروس كورونا، وما تقدمة الدولة المصرية من أجل تحقيق السلام العادل في المنطقة والعمل على إعادة بناءً غزة، يضعنا جميعاً كمصريين في الداخل والخارج أمام مسئولية تقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة وطننا الغالى، وتابع: من هذا المنطلق قرر الإتحاد إطلاق حملة لجمع تبرعات لمساعدة الإقتصاد المصري ، مطالباً، من خلالها رجال الأعمال والمؤسسات وكافة العاملين في الداخل والخارج بالتبرع بأى مبلغ من أموالهم كنوع من رد الجميل للوطن .

دعم الاقتصاد الوطني

وأضاف الجمل، أن أبناء مصر في الخارج قرروا التبرع ببعض مرتباتهم وما أدخروه لدعم الإقتصاد المصري، وسيقومون بتحويل تلك الأموال من خلال البنك المركزي، كنوع من المشاركه في دعم الإقتصاد الوطني، وكذلك مبادرة الرئيس السيسي في إعادة إعمار غزّة .

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ولفت أنه يجري حالياً التواصل مع كافة الجاليات المصرية حول العالم لحثهم علي المشاركة في تلك الحملة، موضحاً أنه سيتم تحويل المساهمات إلى صندوق دوت الخليج، من خلال رقم الحساب الذي تم تخصيصه لإعادة إعمار غزّة وهو (4001047877) .