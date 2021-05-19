التعليم تقرر تدريس اللغة الصينية في المدارس من العام المقبل

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية كلغة اختيارية بداية من العام الدراسى المقبل.

المدارس الرسمية للغات

وسيتم تدريس الصينية في عدد من المدارس الرسمية للغات، على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادى، مع توفير معلمين ومناهج لتدريس المادة بشكل مكتمل للطلاب.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل تدريس اللغة الصينية على طلاب المدارس بداية من العام المقبل.

وقال: مصر توفر لأبنائها لغات عديدة "اختيارية" كلغة ثانية لتمكينهم من التعامل مع العالم ولتمكينهم من اقتحام مجالات عمل جديدة في مصر وخارجها والكل يعلم أن اللغة الصينية أصبحت تدرس في العالم الغربي كله نظرا للتطور الهائل في آسيا عموما والاحتياج لها في المنافسة العالمية.

تجربة محدودة في 10 مدارس

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن سوف يتم تطبيق تدريس اللغة الصينية بشكل جزئى كتجربة محدودة في 10 مدارس عامة فقط ومدرسة واحدة للتعليم الفني، بداية من العام الدراسى المقبل 2021،2022.

رسالة لأولياء الأمور

وتابع شوقي: اللغة الثانية اختيارية ونحن نجتهد لتوفير كل ما يمكن لتعليم أولادنا لمن يريد ذلك والأمر اختياري، قائلا: الوزارة تسابق الزمن رغم جائحة كورونا لتأليف ومراجعة وطباعة وتوزيع هذه المناهج الجديدة في كل شئ ولنتذكر أنها تنتج لأول مرة بالكامل وهو عمل ضخم للغاية وسوف نبذل ما نستطيع ولا داعي للتحضير بالطريقة القديمة قبل العام الدراسي.

ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور قائلا: اتركوا الأولاد لو سمحتم يتعلمون في المدرسة فقط لأن هذه هي فلسفة النظام الجديد ولا نريد تحويله للعادات القديمة في الحفظ والدروس والدرجات والامتحانات.

تدريب متكامل لكافة المعلمين

وأكد الوزير: سوف يكون هناك تدريب متكامل بشكل جديد لكافة المعلمين المنوط بهم تدريس هذه المناهج قبل العام الدراسي بوقت كافي وندعو الله أن تكون الأوضاع أفضل من ناحية جائحة كورونا.