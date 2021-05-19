/631605/الحكومة-تكشف-حقيقة-اختلاف-أسعار-شرائح-الكهرباء-وفقا-لنوع-العداد-المستخدم

كشف مجلس الوزراء في بيان له، حقيقةاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم.

إشاعات عبر مواقع التواصل

وكانت قد تناولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم.

حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد المستخدم، وأن أسعار شرائح الكهرباء لا علاقة لها بنوع العدادات سواء كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.

اختلاف أسعار شرائح الكهرباء

كما شددت على اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للقطاع المستهلك، وليس باختلاف نوع العداد، حيث يختلف سعر الشريحة للقطاع المنزلي عن القطاع التجاري وكذلك القطاع الصناعي والمرافق العامة.

وأكمل بيان الحكومة، أنه في إطار حرص الوزارة على حساب القيمة الفعلية لاستهلاك المواطنين من الكهرباء، وحل أزمة القراءة الخاطئة للعدادات، يتم تنفيذ خطة لتحويل كافة العدادات التقليدية إلى مسبقة الدفع وذكية.

تركيب 10.5 مليون عداد مسبق الدفع

وأردفت أنه تم تركيب حوالي 10.5 مليون عداد مسبق الدفع، فضلاً عن نجاح برنامج القراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، في انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.

كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.