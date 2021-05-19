/631611/الرئيس-السيسي-يتحدث-مع-نظيره-السنغالي-بشأن-تأثير-سد-النهضة-على-المنطقة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، في العاصمة الفرنسية باريس مع الرئيس السنغالي ماكي سال.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب أفريقيا.

التبادل التجاري والاستثمار

وأكد الرئيس استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب السنغالي في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، وذلك اتصالاً بنتائج الزيارة الثنائية الناجحة التي قام بها الرئيس إلى العاصمة السنغالية داكار في إبريل 2019.

تطورات قضية سد النهضة

وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وشامل حول ملء وتشغيل السد.

وتم التوافق في هذا الصدد علي استمرار التنسيق الثنائي في الفترة القادمة بشأن حل هذه القضية لتفادى تأثيرها السلبى على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.