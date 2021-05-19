/631592/الإسماعيلي-نرفض-تغيير-ملعب-مباراة-الزمالك-في-كأس-مصر

قال عماد وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن إدارة الدراويش لم تتلقى حتى الأن أي خطابات رسمية من اتحاد الكرة بشأن تغيير ملعب مباراة الزمالك في الجولة القادمة من الدوري المصري والمقرر إقامتها على ستاد السويس في بطولة كأس مصر .

وتابع وحيد في تصريحات إذاعية: " أن حالة إيهاب جلال الصحية باتت جيدة في الفترة الحالية وينقصه فقط سلبية المسحة حتى يعود للممارسه مهامه مرة أخرى على رأس القيادة الفنية للفريق .

وعن الأزمة الاخيرة التي لحقت بالفريق وخصم 3 منقاط منه قال" لقد حصلنا على خطاب من اتحاد الكرة يوم 4 مايو يفيد بقبول الاستئناف المقدم من قبل إدارة الفريق شكلا ورفضه موضوعا ,ولن أتطرق كثيرا للحديث في هذه الأمور والاهم لنا الان هو حل المشكلة .

وتابع" لادارة تحترم كافة اللوائح الرسمية الخاصة بالاتحاد ونتواصل الأن مع إدارة نادي النجوم للوصول إلى حل ودي بين الطرفين وانتهاء المشكلة.

وحيد: لم تصلنا أي خطابات بشأن ملعب مباراة الزمالك

وعن الحديث عن طلب الزمالك لتغييرملعب مباراة كأس مصر قال" لم تصلنا حتى الان أي خطابات رسمية من قبل الاتحاد المصري تفيد بنقل المباراة وتغير مكانها من ملعب السويس إلى ملعب الاسكندرية كما يطالب نادي الزمالك .

وانهى حديثه عن المعارين للاسماعيلي قائلا " في الفترة الحالية نتفاوض مع اللاعبين المعارين لنا في الانتقالات الشتوية الماضية من أجل تفعيل بند الشراء ونحاول الوصول إلى نقطة تواصل وإتفاق وحل مرضي للادارة وللاعبين .

مركز الاسماعيلي في الدوري

يذكر أن الاسماعيلي يعيش فترة من التألق منذ تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق حيث استطاع الدراويش تحقيق الفوز الخامس على التوالي وذلك بعد فوزه على أسوان في المباراة الماضية .

وينتظر الاسماعيلي اليوم لقاء هام مع أبناء العم المقاولون العرب في تمام الخامسة مساء على ملعب المقاولون على قناة اون تايم سبورت 2 . ويحتل الاسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة ولكن سيتم خصم 3 نقاط من الفريق بقرار من لجنة الاستئناف.