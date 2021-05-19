/631596/منة-عرفة-تثير-الجدل-بخطوبتها-والجمهور-خدعة

أثارت منة عرفة حالة واسعة من الجدل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان خطبتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، بطريقة مفاجئة وغير متوقعة.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور على اعلان الفنانة الشابة منة عرفة بتلك الطريقة الغامضة، وذلك بعد 3 أيام من احتفال اليوتيوبر علي غزلان بخطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017.

الجمهور يتوقع خدعة من منة عرفة بخصوص خطوبتها

تفاجىء الجمهور بالطريقة التي أعلنت من خلالها منة عرفة خطبتها، حيث نشرت صورة كارتونية لإحدى الفتيات من أميرات ديزني، ومعها شخص يتقدم لخطبتها بخاتم، واقتصرت على جملة “تمت خطبتي”.

أغلقت منة عرفة باب التعليقات، كي تسير خطتها التي توقعها الجمهور كما تريد، ومن هنا انتشرت العديد من الأقاويل التي أشارت إلى أنها خطوبتها خدعة تقصد بها علي غزلان.

علاقة منة عرفة بعلي غزلان

كان يربط كلًا من منة عرفة وعلي غزلان علاقة قوية منذ فترة، ظهرت بوضوح من خلال الصور والفيديوهات التي كانت تنشرها عبر حسابها، إلا أنها حافظت على نفيها لوجود علاقة عاطفية بينهما، لتنتهي بإزالتها لجميع الصور التي كانت تربطهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وإغاء متابعة كلًا منهم للآخر.

خطوبة علي غزلان

أعلن علي غزلان، خطبته منذ أيام على فرح شعبان ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، لتنتشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث رجح أن تكن منة عرفة قد أعلنت خطوبتها بتلك الطريقة كرد عليه وليس أكثر.