/631597/هشام-هلال-مصر-تقود-تحركات-دولية-لحل-الأزمة-الفلسطينية

أشاد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة إعمار غزة بعد الدمار الذى لحق بالقطاع نتيجة استمرار القصف الاسرائيلى والعدوان على غزة مشيرا إلي أن مصر لها دور مؤثر للغاية في القضية الفلسطينية منذ عقود وحتي اللحظة.

هشام هلال : الرئيس السيسي يقود تحركات دولية لحل القضية الفلسطينية

وقال رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب مصر الحديثة، النائب هشام هلال ل دوت الخليج، إن الرئيس السيسى يقود تحركات دولية بباريس لحل القضية الفلسطينية بشكل بعيد الأمد، كما أن مبادرته لإعادة إعمار غزة تهدف الى تخفيف الحصار على غزة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى، وكذلك فتح معبر رفح لاستقبال الجرحي وتسخير كافة مستشفيات سيناء لاستقبال الجرحي جراء القصف العدواني علي اخواتنا في فلسطين.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن دور مصر الريادي في المنطقة جعلت كبري الدول العظمي ينظرون بأنها صاحبة الحل الأوحد والمؤثر في القضية الفلسطينية.

وأضاف هلال، إن مصر موجودة بقلب القضية الفلسطينية حيث تعتبرها القضية القومية المحورية ولم تتخلى عن القضية الفلسطينية طوال تاريخها حيث تعتبر مصر غزة جزء لا يتجزا من الامن القومى المصرى وتولى جهود مكثفة بقيادة الرئيس السيسى والخارجية المصرية للوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى وحل الدولتين.