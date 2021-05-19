موعد انطلاق فيلم ماما حامل في دور العرض.. تعرف على التفاصيل

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كشف نجم مسرح مصر، الفنان حمدي المرغني عن موعد عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم ماما حامل، والمقرر عرضه يوم 2 يونيو بجميع دور العرض السينمائية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الفيلم الكوميدي ماما حامل من موعد انطلاقه وحتى أحداثه وصناع عمله، فضلًا عن آخر أعمال الفنان حمدي المرغني.

البوستر الدعائي لفيلم ماما حامل

طرح المرغني البوستر الرسمي لفيلم ماما حامل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وتصدر البوستر الفنان بيومي فؤاد والنجمة ليلى علوي، التي ظهرت في شكل أم حامل، فضلًا عن عدد من النجوم.

وعلق حمدي مشوقًا جمهوره: "ألف مبروك ماما حامل مع رمز تعبيري يضحك.. فيلم ماما حامل بجميع دور العرض يوم 2 يونيو".

صناع عمل فيلم ماما حامل

يشارك في بطولة فيلم ماما حامل، بخلاف بيومي فؤاد وليلى علوي، محمد ثروث، حمدي المرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، سامي مغاوري و محمد سلام، والعمل من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم و إنتاج شركة سينرچي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.

قصة وأحداث فيلم ماما حامل

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى.

وتنطلق قصة الفيلم من أم تستريح أخيرًا، بعد أن يبلغ أبناؤها الثلاثين ثم تبدأ في الاهتمام بنفسها أكثر، ماذا يحدث حين تنكسر القاعدة ويحدث آخر ما يتوقعه الجميع وتكتشف الأسرة إن ماما حامل.

آخر أعمال حمدي المرغني السينمائية والدرامية

الجدير بالذكر، أن الفنان حمدي المرغني شارك في فيلم «أحمد نوتردام» للنجم رامز جلال والفنانة غادة عادل و في فيلم «ديدو» للنجم كريم فهمي، اللذان انطلقا بدور العرض السينمائية في أول أيام عيد الفطر المبارك مكتسحان شباك التذاكر ومححقان إيرادات عالية.

كما شارك في موسم رمضان المنصرم كضيف شرف بمسلسل «لحم غزال»، بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبدالجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، ومي سليم، ووفاء عامر، وآخرين، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.