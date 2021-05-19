/631603/طارق-الخولي--مبادرة-إعمار-غزه-عبرت عن-وجدان الشعب-المصري

أشاد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بالمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة اعمار غزه، بتخصيص 500 مليون دولار وبمشاركة شركات مصرية متخصصة، مؤكدا ان المبادرة تعزز وتبرز الدور الداعم الذي تقوم به الدولة المصرية فى دعم القضية الفلسطينية على ارض الواقع .

الأزمة الفلسطينية قضية مركزية للوطن العربي

وأعرب النائب طارق عضو مجلس النواب ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،عن خالص امتنانه للرئيس السيسي ،على مبادرة اعمار غزه ، انطلاقا من حرص القيادة السياسية على دعم اشقائنا فى فلسطين على كافة المحاور والقدرة علي التخفيف عن كاهل الفلسطينين من الاثار التي خلفها العدوان علي البنية التحتية ، مؤكدا ان المبادرة عبرت عن وجدان الشعب المصري وانعكاس لارادة الشعب المصري فى دعم القضية الأم والمركزية للوطن العربي كله.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وثمن طارق الخولي عضو مجلس النواب، فتح القيادة المصرية لمعبر رفح الحدودي مع قطاع غزه لاستقبال حالات الجرحي والمصابين ،جراء القصف العشوائي لقوات الاحتلال على قطاع غزه، فضلا عن ندب عدد من اطباء الاطقم الطبية فى جميع المحافظات للعمل فى مستشفيات شمال سيناء، والعريش المركزي، والشيخ زويد، اضافة إلى ارسال القوافل الطبية والغذائية.

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وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة مصرية لاعمار غزه من خلال تقديم مبلغ 500 مليون دولار تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت أمس بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.