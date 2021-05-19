/631604/هشام-هلال-دور-مصر-مؤثر-في-القضية-الفلسطينية-منذ-عقود-وحتى-هذه-اللحظة

أشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاعادة اعمار غزة بعد الدمار الذى لحق بالقطاع نتيجة استمرار القصف الاسرائيلى والعدوان على غزة مشيرا إلي أن مصر لها دور مؤثر للغاية في القضية الفلسطينية منذ عقود وحتي اللحظة .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة النائب هشام هلال لتحيا مصر ان الرئيس السيسى يقود تحركات دولية بباريس لحل القضية الفلسطينية بشكل بعيد الامد كما ان مبادرته لاعادة اعمار غزة تهدف الى تخفيف الحصار على غزة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطينى وكذلك فتح معبر رفح لاستقبال الجرحي وتسخير كافة مستشفيات سيناء لاستقبال الجرحي جراء القصف العدواني علي اخواتنا في فلسطين مؤكدا علي أن دور مصر الريادي في المنطقة جعلت كبري الدول العظمي ينظرون لمصر بأنها صاحبه الحل الأوحد والمؤثر في القضية الفلسطينية . واضاف هلال ان مصر موجودة بقلب القضية الفلسطينية حيث تعتبرها القضية القومية المحورية ولم تتخلى عن القضية الفلسطينية طوال تاريخها حيث تعتبر مصر غزة جزء لا يتجزا من الامن القومى المصرى وتولى جهود مكثفة بقيادة الرئيس السيسى والخارجية المصرية للوصول لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى وحل الدولتين .

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