/631606/لاعب-بيراميدز-على-رادار-الأهلي-في-الانتقالات-الصيفية-المقبلة

دخل أحمد توفيق ظهير أيمن نادي بيراميدز دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة , ويقدم اللاعب هذا الموسم مستويات متميزة مع فريقه جلعت مسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء يبدأون في التفوض مع اللاعب لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة خاصة مع تأثر الفريق برحيل أحمد فتحي والإصابات المتكررة لمحمد هاني مع ضعف قدرات وخبرات أحمد رمضان بيكهام وعدم اعتماد المدير الفني الجنوب إفريقي عليه بصفة أساسية.

الأهلي يفاضل بين توفيق وكريم فؤاد

وتفاضل لجنة التخطيط الفني بالمارد الأحمر بين كلا من كريم فؤاد لاعب نادي النجوم والمعار حاليا إلى نادي إنبي وأحمد توفيق لاعب نادي بيرامدز لتدعيم الجبهة اليمنى للمارد الأحمرخاصة بعد رحيل فتحي في نهاية الموسم الحالي و في ظل تراجع الأداء الفني لمحمد هاني ونقص خبرات الشاب أحمد رمضان بيكهام وعدم اعتماد موسيماني عليه بطريقه أساسيةلذا ظهرت الحاجة الفنية لضرورة التعاقد مع ظهير أيمن للفريق بناء على رغبة المدير الفني للنادي الأهلي.

وتم طرح اسم أحمد توفيق من قبل لجنة التخطيط نظرا لأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مكان "لاعب جوكر" يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح الايمن وفي خط الوسط وكمدافع أيضا

بينما تم طرح اسم كريم طارق نظرا لامكانياته الفردية الكبيره ونظرا لصغر سنه وأن الأهلي سيعتمد عليه لسنوات مقبلة عكس توفيق بسبب كبر سنه.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره صن داونز في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في الثالثة عصر يوم السبت المقبل في بريتوريا

وسافر الأهلي لجنوب إفريقيا مساء يوم الأثنين الماضي على متن طائرة خاصة وبقائمة ضمت 22 لاعب

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

وجائت قائمة النادي الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى : الشناوي و علي لطفي و حمزة علاء

خط الدفاع : ياسر ابراهيم و رامي ربيعة و ايمن و بانون و سعد و علي معلول و وحيد و هاني و بيكهام

خط الوسط : السولية و ديانج وأكرم توفيق و حمدي فتحي وأفشة وناصر ماهر والشحات وكهربا وطاهر محمد وصلاح محسن

في الهجوم جونيور أجاي و ولتر بواليا

دخل أحمد توفيق ظهير أيمن نادي بيراميدز دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة , ويقدم اللاعب هذا الموسم مستويات متميزة مع فريقه جلعت مسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء يبدأون في التفوض مع اللاعب لتدعيم خط دفاع الفريق في الفترة المقبلة خاصة مع تأثر الفريق برحيل أحمد فتحي والإصابات المتكررة لمحمد هاني مع ضعف قدرات وخبرات أحمد رمضان بيكهام وعدم اعتماد المدير الفني الجنوب إفريقي عليه بصفة أساسية.

وتفاضل لجنة التخطيط الفني بالمارد الأحمر بين كلا من كريم فؤاد لاعب نادي النجوم والمعار حاليا إلى نادي إنبي وأحمد توفيق لاعب نادي بيرامدز لتدعيم الجبهة اليمنى للمارد الأحمرخاصة بعد رحيل فتحي في نهاية الموسم الحالي و في ظل تراجع الأداء الفني لمحمد هاني ونقص خبرات الشاب أحمد رمضان بيكهام وعدم اعتماد موسيماني عليه بطريقه أساسيةلذا ظهرت الحاجة الفنية لضرورة التعاقد مع ظهير أيمن للفريق بناء على رغبة المدير الفني للنادي الأهلي.

وتم طرح اسم أحمد توفيق من قبل لجنة التخطيط نظرا لأن اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مكان "لاعب جوكر" يمكن الاعتماد عليه في مركز الجناح الايمن وفي خط الوسط وكمدافع أيضا بينما تم طرح اسم كريم طارق نظرا لامكانياته الفردية الكبيره ونظرا لصغر سنه وأن الأهلي سيعتمد عليه لسنوات مقبلة عكس توفيق بسبب كبر سنه. ويستعد النادي الأهلي ل ملاقاة نظيره صن داونز في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في الثالثة عصر يوم السبت المقبل في بريتوريا

وسافر الأهلي لجنوب إفريقيا مساء يوم الأثنين الماضي على متن طائرة خاصة وبقائمة ضمت 22 لاعب وجائت قائمة النادي الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى : الشناوي و علي لطفي و حمزة علاء خط الدفاع : ياسر ابراهيم و رامي ربيعة و ايمن و بانون و سعد و علي معلول و وحيد و هاني و بيكهام خط الوسط : السولية و ديانج وأكرم توفيق و حمدي فتحي وأفشة وناصر ماهر والشحات وكهربا وطاهر محمد وصلاح محسن في الهجوم جونيور أجاي و ولتر بواليا