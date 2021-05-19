/631607/بيكهام-مباراة-صن-داونز-صعبة-ونسعى-لحسم-التأهل-من-بريتوريا

أكد أحمد رمضان، بيكهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مباراة صن داونز المقبلة في غاية الصعوبة لكن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل من بريتوريا، مشيرا إلى أن الأهلي يحترم منافسيه في جميع البطولات، وهو ما حدث مع فريق صن داونز في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد .

وقال بيكهام إن مباراة العودة، سيكون لها حسابات مختلفة، خاصة أنها مباراة حسم الصعود إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا واستكمال مشوار الفريق في الدفاع عن لقبه، والتتويج بالبطولة العاشرة في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف بيكهام، أن البعض قد يرى أن فوز الأهلي بهدفين في القاهرة سهل مباراة العودة في جنوب إفريقيا، ولكن كرة القدم دائما ما تعطى الدروس، مؤكدا أن الفريق لا يشغله سوى مباراة صن داونز المقبلة؛ لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي الإفريقي.

وأكد بيكهام أن الحديث عن مباراة السوبر الإفريقي مرفوض في الوقت الحالي، خاصة أن الأهلي أمامه مباراة في غاية الأهمية أمام فريق صن داونز الذي استطاع أن يضع بصمته في السباق الإفريقي خلال السنوات الأخيرة وحقق نتائج رائعة.

وشدد لاعب الأهلي على أن توقيت السفر في غاية الأهمية خاصة في مباريات إفريقيا بسبب اختلاف المناخ من دولة إلى أخرى، وهو ما يتطلب الحصول على الوقت الكافي للتأقلم.

واختتم أحمد رمضان بيكهام تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة العودة أمام صن داونز صعبة على الفريقين، لكن دوافع لاعبي الأهلي كبيرة في هذه المباراة لحسم بطاقة الصعود من جنوب إفريقيا ومواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا.