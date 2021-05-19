/631609/مسحة-طبية-جديدة-لكل-من-محمد-محمود-وشوبير-بعد-إصابتهما-بكورونا

أكد الدكتور محمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أن الثنائي محمد محمود ومصطفى شوبير سيخضعان لمسحة طبية جديدة اليوم ، وفقا لنتائج المسحة الطبية التي خضعا لها مؤخرا. وغاب مصطفى شوبير عن رحلة الأهلي إلى جنوب إفريقيا بعد إيجابية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها في القاهرة قبل ساعات من سفر البعثة؛ لملاقاة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويتابع الجهاز الطبي الأهلي حالتي مصطفى شوبير ومحمد محمود، للاطمئنان عليهما .

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