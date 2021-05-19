نجل ماجد الكدواني يكشف حقيقة إصابة والده بمرض جلدي

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نفى الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني الشائعات المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا، بشأن إصابة والده بمرض جلدي، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ولا يعاني من أية أمراض.

دوت الخليج يكشف حقيقة إصابة الفنان الكبير ماجد الكدواني بأحد الأمراض الجلدية، وسر تلك الصورة المتداولة له على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.

حساب مزيف ينتحل شخصية ماجد الكدواني وينشر شائعة مرضه

وأعلن يوسف خلال تصريحات صحفية، أن هناك حسابات مزيفة تنتحل شخصية والده، وهي من نشرت صورته من فيلم تراب الماس على أنها صورة حديثة وما بوجهه حقيقي، ما أحدث ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وهو الأمر الذي وصل إلى أحد الأطباء، وتطوع بمعالجة الفنان ماجد الكدواني، حيث كتب الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بالنسبة لحالة الفنان ماجد الكدواني الجلدية والذي قام بنشرها..لو في حد من حضرات السيدات والسادة الذين أرسلوا لي بخصوصه يمكنه التواصل معه.. أرجو أن يخبره الاتصال بي.. وإن شاء الله أشوف واعمل الواجب من عنيا حاضر".

آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني ونجله يوسف

وعلى الصعيد الآخر حقق الفنان ماجد الكدواني نجاحًا باهرًا بتجسيده لشخصية اللواء مراد في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار 2»، الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني المنقضي، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

كما شارك نجله يوسف كضيف شرف فيه، مجسدًا أحد أفراد الجماعات الإرهابية، الذين وصل لأيديهم ورق سري خاص بالأمن القومي للبلاد، وبذلك الدور خاض نجل الكدواني أولى تجاربه التمثيلية.