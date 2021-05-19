/631615/طارق-رضوان-اعتداءات-إسرائيل-ضد-فلسطين-كشفت-كذب-بيانات-المنظمات-الحقوقية-ضد-مصر

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب انتقادات حادة لمنظمات ودكاكين حقوق الانسان العالمية والاقليمية وفى مقدمتها على سبيل المثال لاالحصر منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وغيرهما مؤكداً ان هذه المنظمات فقدت مصداقيتها بعد ان اصيبت بالخرس ولم تصدر اى ادانة منها ضد الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة منذ أكثر من اسبوع ليلاً ونهاراً من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ولم ترحم حتى الاطفال والنساء وكبار السن من الشعب الفلسطينى الصامد والمرابط على حقوقه المشروعة .

زيف ادعاءات المنظمات الحقوقية ضد مصر

وقال " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم ان هذه المنظمات اصبحت مكشوفة أمام الرأى العام المصرى والعربى والاقليمي والعالمى واصبح الجميع على وعى وادراك كاميلن بأن جميع بياناتها السافرة التى كانت تصدرها ضد الدولة المصرية على مدار العقود الماضية لم يكن لها اى هدف سوى التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ولكن المصريين بجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية كانوا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر وفى مقدمتها ظاهرة الارهاب الاسود وكانوا يلقون ببيانات هذه المنظمات المشبوهة والممولة من قوى الشر والظلام والارهاب فى سلة المهملات.

وتساءل النائب طارق رضوان قائلاً:” أين هذه المنظمات من حقوق الانسان الفلسطينى ؟ ألم ترى ان الاعتداءات الاسرائيلية راح ضحيتها المئات والآلاف من الشهداء والمصابين الفلسطينيين ؟ لماذا لم تسارع وتصدر اى بيانات تعرب فيها عن ادانتها للتصرفات الاسرائيلية الحمقاء ؟ ألم ترى مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الاوضاع المأساوية داخل القدس وفى محيط المسجد الأقصى وداخل قطاع غزة ؟ ألم ترى سيارات الإسعاف المصرية والاطباء المصريين يهرولون لعلاج أشقائهم المصابين من ابناء الشعب الفلسطينى”.

وقال النائب طارق رضوان ان الاحداث والاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين كشفت جميع منظمات ودكاكين حقوق الانسان المشبوهة وأنها تهرول وراء الدولارات الزرقاء وانها مجرد اداة لنشر البيانات التى كانت تصل اليها من قوى الشر والظلام والارهاب خاصة من جماعة الاخوان الارهابية وجميع التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لان البيانات التى كانت تصدر من هذه المنظمات كانت تكتب بخبر ارهابى واضح وضوح الشمس مؤكداً ان العالم كله كشف اكاذيب هذه المتظمات ولن يلتفت اليها مرة اخرى.