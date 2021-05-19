جدة - نرمين السيد - واصلت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات إلى القطاع بتوجيهات من القيادة السياسية.





وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر أنه تم افتتاح المعبر من الجانب المصرى استثنائيا، لليوم الرابع على التوالى، وذلك لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية. وأشارت المصادر إلى تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية، لافتة إلى أنه قد تم تشغيل المعبر يوم الأحد الماضى حيث تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الى القطاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استمرار فتح معبر رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.