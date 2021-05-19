شكرى: نعمل بجد لوقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية

قال وزير الخارجية، سامح شكرى، إننا نعمل بجد من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى الأراضى الفلسطينية لتجنب التصعيد واتساع رقعة الصراع.

وأضاف شكرى - فى تصرح خاص لشبكة (سى إن إن) الأمريكية - أن مصر تواصل جهودها في هذا الصدد، حيث تم التواصل مع كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه تحدث مع نظيره الاسرائيلى جابى اشكنازى ونظيره الأمريكى انتونى بلنكين، إلى جانب العديد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، لافتا إلى وجود كثير من الاهتمام بالقضية من جانب وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.

وأكد أن مصر تواصل التنسيق مع كل شركائها لتحقيق وقف لإطلاق النار من أجل تجنب التصعيد الجارى وفقد المزيد من الأرواح.

وحول ما يعيق التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، قال شكري إن مصر تعمل جاهدة مع كافة الأطراف المعنية وتأمل في الإعلان عاجلا وليس أجلا عن وقف لإطلاق النار وتخفيف التوترات الحالية، مشيرا إلى أن هناك تشاورا وثيقا مع الجانب الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، والفلسطنيون أكدوا حرصهم على حل هذا التصعيد.