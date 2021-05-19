رئيس الوزراء يؤكد دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس...

مدبولي: بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يخص دعم وإعمار غزة

أعرب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في أول اجتماع له عقب إجازة عيد الفطر المبارك، عن ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي عن دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة؛ من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية، مؤكدا أن هذه القرارات تعطي رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يخص دعم وإعمار غزة.

في سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية الموسعة التي قام بها برفقته عدد من الوزراء لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات: القليوبية، والدقهلية، ودمياط، في إطار الحرص الدائم على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات على أرض الواقع، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات، والإسراع بدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين، لافتا في الوقت نفسه إلى لقائه بنواب محافظة دمياط عقب نهاية الجولة، لمناقشة الآراء والمقترحات التي طرحها النواب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء دوائرهم، مؤكدا استمرار التنسيق وتفعيل التعاون مع السلطة التشريعية؛ سعيا لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.