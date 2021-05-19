موعد وقفة عيد الأضحى 2021 فلكيا وبعض التحذيرات الإحترازية

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد انتهاء عيد الفطر المبارك وانتهاء أجازته التي استمرت لمدة خمس أيام متتاليين وعودة حركة العمل بالمصالح الحكومية وكذلك المنشأت الخاصة بحسب ما قررته الوزارة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعاليم الصحة والسلامة والوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين على قدر المستطاع، وإصدار قرارات بغلق المتنزهات والحدائق والشواطئ وكذلك منع عربات الرحلات الأتوبيسات بالدخول إلى المدن السياحية كمحافظة الإسكندرية وغلق الشواطئ لمنع التجمعات الكبيرة والاختلاطات وتكثيف الدعوة نحو الالتزام بالمنزل والحد من الزيارات العائلية والتجمعات لنعبر هذه الفترة الصعبة من الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، ليتم بعدها الإعلان عن موعد وقفة العيد الأضحى لعام 2021.

موعد وقفة عيد الأضحى 2021 فلكيا

قام الدكتور محمد غريب الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والتابع لوزارة التعليم العالي المصرية والبحث العلمي بالتصريح أن موعد وقفة عيد الأضحى لعام 2021 هو يوم 19 يوليو الموافق يوم الإثنين التاسع من ذي الحجة، وجاء ذلك البيان وفقا للحساب الفلكي، وبالتالي يعتبر الثلاثاء 20 يوليو الموافق 10 ذي الحجة هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، وأكد على أن هذا الموعد منطبق على جميع الدول العربية والإسلامية موافقة لشهر ذي الحجة وموسم الحج لهذا العام. أفكار عديدة لقضاء وقت مثمر مع طفلك في المنزل.

طريقة تحديد موعد الوقفة وتوخي الحذر من الكورونا

خلال تصريح الدكتور محمد غريب حول موعد أول أيام عيد الأضحى أكد أنه يتم تحديد موعد يوم الوقفة وموعد العيد وفقا لقدوم شهر ذي الحجة، حيث أظهرت الدراسات والبحوث الفلكية أن بداية ذي الحجة ستكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو وبالتالي يوم وقفة عرفات يوافق التاسع من ذي الحجة وأيضا يليه أول أيام العيد الأضحى ليوافق العاشر من ذي الحجة.

وقامت الدكتورة وجيدة أنور عضوة اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بتحذير جميع المواطنين سواء بمصر أو مختلف الدول من الإهمال والتهاون بالإجراءات الاحترازية خاصة في فترات التزاحم كالأعياد والمناسبات ومؤكدة على ضرورة اتباع جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس Covid-19 وذلك بارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون بصورة مستمرة، وعدم الاختلاط، والبعد عن الأماكن المزدحمة، والتزام المنازل قدر المستطاع لحين الانتهاء من هذه الفترة.