/631610/محمد-اسماعيل-مبادرة-إعمار-غزه-تثبت-دعم-مصر-الحقيقى-للقضية-الفلسطينة

ثمن النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة لاعمار غزه، بقيمة ٥٠٠ مليون دولار ، تخصص لاعادة الاعمار، فضلا عن الدفع بالشركات المصرية الوطنية للمشاركة فى عملية أعادة الأعمار،يؤكد أن مصر دولة قوية عادت لريادتها الأقليمية، من خلال الموقف المصري الذى أثبت كالعادة أن مصر هي السند والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني، و أن مصر مبتدأ لكل خير بالمنطقة ،إضافة إلى محورية الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية والتي تعتبرها مصر امتدادا لأمنها القومي وتحرص دومًا على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

أكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، أن مصر تثبت بالأفعال دعمها الحقيقى للقضية الفلسطينة، من خلال ما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية، للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم المطلقفى استراداد ارضهم، لافتا إلى أنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، مشيرا إلى أن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، دعت الجميع للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذه المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينة امتدادًا للتنمية في مصر .

القدس مدينة عربية

وشدد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، أن قضية فلسطين هي قضية العرب جميعاً، ومدينة القدس جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولن توجد دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس العربية.

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وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن مبادرة مصرية لاعمار غزه من خلال تقديم مبلغ 500 مليون دولار تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، على أن تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.