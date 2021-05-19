سعد سمير جاهز لمواجهة صن داونز

أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برئاسه الدكتور أحمد أبو عبلة أن مدافع الفريق سعد سمير سيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال 48 ساعة وبالتلي سيحصل اللاعب على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز إذا ما قرر المدير الفني الاعتماد عليه في المباراة المقبلة .

سعد يواصل برنامجه التأهيلي

ويواصل سعد سمير برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق أمس بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل .

ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن مباراة صن داونز المقبلة ،يستعرض خلالها بعض الأخطاء الفنية التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، وتوجيه التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة صن داونز المقبلة