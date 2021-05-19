محلية النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «صور»

تناقش لجنة الإدارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، ومحافظة الاسكندرية.

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