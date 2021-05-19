/631616/الاحتلال-قصف-منزله-استشهاد-مذيع-فلسطيني-في-غزة

حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، على مقتل مذيع فلسطيني شاب فور قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزله.

واستشهد فجر اليوم الأربعاء، الزميل الفلسطيني الشاب يوسف أبو حسين، الصحفي في إذاعة الأقصى المحلية.

وتوفى أبو حسين جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

استهداف منزله من طيران الاستطلاع

وقالت المصادر، إن الصحفي يوسف أبو حسين من إذاعة الأقصى قتل بعد استهداف منزله من طيران الاستطلاع الإسرائيلي قرب رمزون الشيخ رضوان.

من جهتها بثت إذاعة "صوت الأقصى" نبأ استشهاد المذيع يوسف أبو حسين بعد استهداف منزله من قبل الطيران الإسرائيلي فجر اليوم.

حصيلة العدوان على قطاع غزة

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، بلغت 219 شهيدا و1500 جريح.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه من بين الشهداء 63 طفلاً و36 سيدة و16 مسناً.

إصابة أطفال وسيدات

بالإضافة الى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس.

وأشارت إلى أنه من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة.