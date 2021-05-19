/631617/نتنياهو-المقاومة-الفلسطينية-أطلقت-4-آلاف-صاروخ-وتمتلك-مدينة-تحت-الأرض

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يسعى إلى إضعاف قدرات حركتي حماس والجهاد على إطلاق الصواريخ، مبررا أن قواته تعمل علي تجنب المدنيين في قطاع غزة، مشددا إن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت 4 آلاف صاروخ.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس أصبحت تملك مدينة تحت الأرض في غزة، مشددا أن أن الفلسطينيين استغلوا قضية الانتخابات وصعدوا في حي الشيخ جراح، وأن هناك أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلقتها حركتا حماس والجهاد من غزة، مضيفًا أن إسرائيل لم تبدأ في التصعيد والفلسطينيون استغلوا أزمة حي الشيخ جراح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، وصل حتى صباح اليوم الأربعاء، 219 شهيدا، و1530 مصابا بجروح مختلفة.

حسبما أفادت وكالة الإنباء الفلسطينية " وفا" وأوضحت الوزارة الصحة، ، أن من بين الشهداء، 63 طفلاً، و36 سيدة، و16 مسنًا.

ومن ناحية أخرى، أفاد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الأربعاء، 58 مواطنًا من فلسطيني عام 1948.

هذا وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، عن قرار الرئيس السيسي بتقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة، نتيجة الاحداث الاخيرة. كما قرر الرئيس، قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

كما أكد الرئيس ضرورة عودة الهدوء في فلسطين وإنهاء العنف بصفة عاجلة، معربًا عن أمله في إنهاء العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعود الاستقرار في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تبذل جهودها من أجل وقف العنف.