/631618/موسيماني-يكشف-خطة-عبور-صن-داونز-في-الثالثة-عصرا

يعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي المصري محاضرة مع اللاعبين للحديث عن مباراة صن داونز ولكشف بعض العوامل الفنية التي يمكن للفريق أن يستغلها في مباراة يوم السبت

كما يعرض موسيماني في المحاضرة أيضا بعد الاخطاء الفنية التي وقع النادي الأهلي فيها خلال مباراة الذهاب من خلال بعض لقطات الفيديو التي توضح ضعف الاهلي وعدم تعامله الامثل مع الكرات الثابتة.

كما قام موسيماني أمس بإعطاء بعض اللاعبين بعض التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة

الأهلي في اختبار صعب أمام صن داونز

ومن المقررأن يخوض الأهلي يقيادة بيتسو موسيماني مباراة مهمة مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي ، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة