/631619/أحمد-فلوكس-ينفي-شائعة-حبسه-خبر-غير-صحيح-ماعرفش-عنه-حاجة

انتشرت العديد الشائعات التي تفيد بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعًا مع الشغل ودفع كفالة 200 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، في اتهامه باستعمال هاتفه المحمول وسب وقذف رجل الأعمال أحمد فراج الصادر من محكمة جنح شمال الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار عمرو مصطفى.

دوت الخليج يكشف حقيقة حبس الفنان أحمد فلوكس بسبب سب رجل الأعمال أحمد فراج، بعدما أثارت تلك الأنباء حالة واسعة من الجدل حوله.

أعرب أحمد فلوكس، عن اندهاشه من تلك الأنباء التي تفيد بحبسه وأنكر معرفته بالأشخاص الذي تم ذكرهم في التهمة الموجهة إليه، فكتب على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: "خبر غير صحيح ماعرفش عنه حاجة، أنا بخير، شكرًا".

كما نشر مقطع فيديو له في أحد الأماكن عبر جميع حساباته على السوشيال ميديا ليؤكد للجمهور حقيقة براءته من التهمة المنسوبة اليه.

محامي أحمد فراج يقدم بلاغ ضد فلوكس

وكانت قد تداولت أنباء، بأن المحامي تيسير إبراهيم قد تقدم ببلاغ ضد أحمد فلوكس حمل رقم 1179 لسنة 2021 كوكيل عن رجل الأعمال أحمد فراج، حيث اتهم الفنان بالتسبب في إزعاجه عمدًا بإساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه المحمول.

وأوضح المحامي، أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق تطبيق واتساب، وعلى إثره تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه وتبين حقيقة البلاغ

آخر أعمال أحمد فلوكس

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس السينمائية مشاركته في فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، والعديد من ضيوف الشرف منهم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، أما عن آخر أعماله الدرامية فكانت "بدل الحدوتة تلاتة" بجانب الفنانة دنيا سمير غانم.