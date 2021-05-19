/631621/55مليون-جنيه-انخفاض-فى-خسائر-هيئة-النقل-العام-بمحافظة-القاهرة-تعرف-علي-التفاصيل

أعلن ممثل هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة محمد صبري، انخفاض خسائر العام ( عجز النشاط) بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2021/2022 بواقع 55 مليون جنية عن العام الجاري 2020/2021 حيث تقدر خلال العام الجديد بنحو 270 مليون جنية مقابل 325 مليون خلال العام الجاري.

انخفاض ايرادات هيئة النقل

وقال محمد صبري ممثل هيثة النقل العام بمحافظة القاهرة ، إن جملة الموازنة بلغت خلال العام المالي الجديد نحو 5.5 مليار جنية مقابل 5.6 مليار جنية العام المالي، وشهدت الايرادات انخفاضا طفيفا لتقدر بنحو 2 مليار و 805 مليون جنية مقابل 2 مليار و841 مليون جنية.

تعظيم الايرادات وتحسين الاصول

من جانبه قال محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظة تابعت المخصصات بمشروع الموازنة الجديدة، وتشدد علي أهمية تعظيم ايرادات الهيئة وتحسين الأصول، وهو ما يتم العمل عليه مع رئيس الهيئة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني لمناقشة مشروع موازنه هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022.

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بدوره أكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية، إن مشكلتنا يتمثل في الخلل بالايرادات وهو أمر نرغب في معالجته، لاسيما وأن هيئة النقل العام بالقاهرة اقتصادية ولابد أن يكون لها ربح.

وأشار محمد الحسيني، إلي تجربته الناجحة في إعداد واحده من أكبر محطات النقل العام في الجيزة، نصفها من القطاع الخاص، حتي وصلنا إلي 110 باص يخرجون من بولاق الدكرور لجميع انحاء القاهرة، وهذه التجربة حققت أرباحً للهيئة قدرها 100 مليون جنية، قائلا : " بعتنا رساله لمن يتاجر بالدولة، حيث أصبح هناك توازن في الشارع، وخرجنا من عباءة رفع التذكرة".

وأضاف السجيني أن نجاح اقتراحه بدمج القطاع الخاص بالحكومى فى النقل ساهم بشكل كبير في إنهاء الزحام وتحصيل مبالغ كبيرة لصالح الهيئة العامة، وأصبح موقف الباصات ببولاق الدكرور هو أكبر موقف نقل جماعي بالمحافظة .