/631622/الزمالك-يواجه-المجمع-البترولي-الجزائري-في-بطولة-إفريقيا-للسلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم مع المجمع البترولي الجزائري في ثاني مواجهات الفريق بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال (BAL) والمقامة حاليا في رواندا تحت رعاية الـNBA.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في أولى مبارياته بالمجموعة على فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55، الإثنين الماضي.

وبدأ الفريق برنامجه اليوم بتدريب خفيف من التاسعة إلى العاشرة صباحا بعدها عاد إلى الفندق لعمل مسحة PCR وفقا للبروتوكول المتبع بالبطولة.

وسيتناول الفريق وجبة الغداء في الثانية والنصف عصرا بعدها محاضرة فنية واستعداد للمباراة التي ستقام في التاسعة مساء اليوم.

وتضم البطولة 12 فريقا تم تقسيمها على 3 مجموعات بحيث يتأهل فريقان من كل مجموعة بالإضافة إلى صاحبي أفضل ثالث من بين المجموعات، ليصبح عدد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية 8 فرق.

وستقام مباريات دور الثمانية يومي 25 و26 مايو ونصف النهائي يوم 28 مايو، كما تقام مباراة المركز الثالث يوم 29 مايو، وتختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم 30 مايو.