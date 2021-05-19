/631623/موعد-مباراة-ليفربول-وبيرنلي-اليوم-والقنوات-الناقلة

وستقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساءا على ملعب " تورف مور" وسيتم إذاعة المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 .

ويسعى ليفربول إلى تحقيق فوز مهم يمكنه من الاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي وحجز مقعد مؤهل لدوري أبطال إفريقيا العام المقبل حيث يحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع في الجدول مع مباراة أقل لصالح الريدز وإذا فاز ليفربول في مباراة اليوم سيتساوى مع ليستر سيتي بنفس الرصيد من النقاط مع تبقى جولة واحدة من عمر البريمير ليج

هدف تاريخي

وانتصر ليفربول في أخر مباراة له على ويست بروميتش ألبيون بهدفين مقابل هدف أحرزهما محمد صلاح في الشوط الأول قبل أن يضيف الحارس البرازيلي أليسون بيكر الهدف الثاني من رائسية مميزة في نهاية المباراة

وكانت المباراة شهدت أيضا ضجة بعدها حيث أن ماني لم يصافح كلوب بعد المباراة وخرج كلوب في المؤتمر الصحفي قائلا " لا أريد الحديث عن هذا الأمر ويأمل عشاق الليفر في استغلال تعثر ليستر سيتي في المباراة الماضية أمام تشيلسي وتحقيق فوز مهم اليوم للدخول للمربع الذهبي