/631624/إقتصادية-النواب--دعم- الأوقاف--لحياة-كريمة-بـ-300-مليون-جنيه-دليل-علي-حسن-إدارة-أموال-الوقف

قال النائب محمد علي عبدالحميد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدعم الكبير الذي قدمته وزارة الاوقاف لمبادرة حياة كريمة، لتطوير القري الأكثر فقرا دليل علي حسن إدارتها لأموال هيئة الوقف.

دعم الأوقاف لحياة كريمة

وأكد النائب محمد عبدالحميد ، إن وزارة الاوقاف خصصت 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقراً، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقراً والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم.

نجاح خطة تعظيم موارد الاوقاف

واوضح النائب محمد عبدالحميد، أن وزير الاوقاف نجح في وضع خطة زمنية لتعظيم موارد هيئة الاوقاف ، والتي بدأت تتحقق نتائجها علي ارض الواقع حاليا ، لافتا الي ان الهيئة نجحت في تحقيق انجازات لم تحدث منذ تاريخها الممتد حتي الآن وذلك بعد ما قفزت الايرادات الي أكثر من مليار و600 مليون جنيه .

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وأشاد النائب محمد عبد الحميد ،عضو مجلس النواب، بحسن ادارة المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف الجديد لاصول الوقف مشير الي انه يمتاز بالمرونة في اتخاذ القرار والحسم الشديد في مواجهة كل من يريد العبث باموال الوقف .