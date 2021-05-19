وقالت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة، إن المسابقة يشارك بها 18 طالبا وطالبة من أقسام "هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات".
وأوضحت منى جمال الدين، اليوم الأربعاء، أن الطلاب قدموا 11 مشروعًا بحثيًا فى المسابقة تغطى موضوعات التنمية المستدامة، سيتم تقيمها من خلال لجنة تضم أساتذة من الجامعة المصرية اليابانية وجامعتى الإسكندرية وفاروس.
وأشارت إلى أن معايير تقييم المشروعات تشمل الآثار البيئية والنظم الايكولوجية والتأثير على المجتمع وإمكانية تطبيق المشروع واقتصادياته، لافتة إلى أنه سيجرى تقديم جوائز مالية للفائزين فى الحفل الختامى يوم 8 يونيو المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى.
وأضافت عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء بالجامعة المصرية اليابانية، أن الكلية تحرص دائمًا على تقديم الموضوعات التطبيقية لطلابها والتى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 11 مشروعا بحثيا للطلاب الجامعة اليابانية فى مسابقة «نحو غد مستدام» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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