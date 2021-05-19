صور.. محافظ دمياط تبحث مع السفير الأمريكى التعاون لدعم صناعة الأثاث

جدة - نرمين السيد - وأعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بزيارة السفير الأمريكى لمحافظة دمياط، معربة عن تطلعها لمد جسور التواصل المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات لدعم عدد من القطاعات.

وخلال اللقاء، تحدثت "محافظ دمياط" عن أشهر الصناعات ومهنتى الصيد و الأثاث والتى تُعد الحرفة الأولى لأبناء المحافظة، وفى هذا السياق تناول الحديث عن مدينة دمياط للأثاث التى افتتحها رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2019، إذ تُعد اكبر مجمع صناعى وتجارى للأثاث والأولى من نوعها فى الشرق الأوسط، إذ تقع على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا بالقرب من مينائى دمياط وبورسعيد، وتضم عدد 1.349 ورشة و590 ألف م2 أراضى صناعية كاملة المرافق لإقامة مصانع للأثاث بإجمالى مساحة 139 فدانا لمنطقة المستثمرين، بالإضافة إلى منطقة خدمية وإدارية ومركز تكنولوجيا الأثاث الذى يهدف إلى تقديم الدعم الفنى و تعزيز قدرات الصناع خاصة بمهارات التصميم الحديثة مما يساهم فى زيادة التنافسية فى الأسواق الدولية، مؤكدة أن المركز يضم أحدث الماكينات المستخدمة فى هذا المجال، كما دعته إلى زيارة المدينة للتعرف عن قرب بهذا المشروع الضخم لبحث آليات تحقيق التعاون لدعم ذلك القطاع وإمكانية خلق آفاق تصديرية لمنتجات صناع الأثاث بها.



وواصلت الدكتورة منال عوض حديثها بتسليط الضوء على أبرز المشروعات التنموية والخدمية التى تفقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء امس الثلاثاء خلال زيارته لدمياط، وجهود المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية للقضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة بدمياط وهى شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر وكذا المشروع المُنفذ بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة UN Women المقرر افتتاحه الشهر القادم "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" لتمكين المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها وإدماج الفئات الأكثر تهميشًا وكذا اول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا "شتيجن برجر" بمدينة رأس البر السياحية.



وتطرق اللقاء الى ما تم تنفيذه من مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى مؤخرًا لتصل نسبة تغطية محافظة دمياط بخدمة الصرف الصحى 80 % و100% بخدمة مياه الشرب، فضلا عن إنشاء 5 أسواق حضارية بأماكن مختلفة للقضاء على العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق.

ومن جانبه، أعرب السفير جوناثان كوهين عن سعادته بزيارته الأولى لمحافظة دمياط، مشيدًا بما حققته المحافظة من مشروعات تنموية وخدمية لدفع عجلة التنمية على أرضها، كما أكد تطلعه لتحقيق التعاون بين الجانبين، إذ أعلن عن رغبة بعض الشركات الأمريكية فى إنشاء مشروعات استثمارية بدمياط.